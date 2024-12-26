ТАСС: 19 человек погибли в ДТП на западе Индии

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После ДТП на западе Индии погибли 19 человек, передает ТАСС со ссылкой на местных медиков.

По данным СМИ, авария произошла 20 декабря в индийском западном штате Раджастхан на национальном шоссе Джайпур – Аджмер. При столкновении автоцистерны с сжиженным газом с другим авто разгорелся сильный пожар. Он охватил 37 транспортных средств, здание на обочине трассы.

На месте ЧП погибли 11 человек. При этом более 40 пострадавших были доставлены в медучреждение. Многие получили ожоги и были госпитализированы в критическом состоянии.

"В четверг (26 декабря. – Прим. ред.) была зарегистрирована еще одна смерть, в результате чего общее число погибших в результате страшного инцидента достигло 19", – заявил представитель местной больницы Сушил Бхати.

По его словам, сейчас в больнице находятся 11 человек, при этом трое, вероятно, будут выписаны 26 декабря.

Ранее автобус столкнулся с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии. Все произошло из-за лопнувшей шины автобуса, из-за чего водитель потерял управление и попал в ДТП, а затем загорелся. Тогда скончались не менее 38 человек, еще 13 были госпитализированы.

