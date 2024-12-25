25 декабря, 20:48Происшествия
Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Курске
Фото: телеграм-канал "Друг для друга - Курск"
Шесть человек, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы из-за наезда машины на остановку в Курске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 25 декабря в 17:43 на улице Пучковка в районе дома 47. Как заявили в ведомстве, водитель Ford Fiesta врезался в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Всех шестерых пострадавших госпитализировали.
Свидетелем ДТП стала женщина, которая оперативно сообщила об инциденте экстренным службам и сама оказывала помощь. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Ранее пригородный электропоезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Дагестанских Огнях. 46-летний водитель "Лада Веста" и его 14-летняя пассажирка были госпитализированы с различными травмами.
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