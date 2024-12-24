Поезд столкнулся с легковушкой в Дагестане

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Пригородный электропоезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Дагестанских Огнях. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. В результате, как сообщает ведомство, 46-летний водитель "Лада Веста" и его 14-летняя пассажирка были госпитализированы с различными травмами.

Ранее два состава грузовых поездов столкнулись в Забайкальском крае. Инцидент произошел 22 декабря в районе перегона Бушулей – Жирекен. У одного поезда сошло с рельсов 35 вагонов, у другого – 7 вагонов, груженых углем.

При столкновении никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. Прокуроры организовали проверку о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

