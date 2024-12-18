РЖД выплатят до 1 млн рублей пострадавшим при столкновении поездов под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

РЖД выплатят госпитализированным пострадавшим при столкновении двух поездов под Мурманском по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Кроме того, всем пассажирам поезда № 11 Мурманск – Санкт-Петербург будет возвращена полная стоимость билетов, а также начислено по 20 000 бонусных баллов.

"РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счет компании", – добавили в пресс-службе.

Пассажиры получат компенсацию от АО "СОГАЗ".

Поезд столкнулся с грузовым составом 18 декабря. ЧП произошло на юге Мурманской области, с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых. Из-за этого было приостановлено движение по железной дороге.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 14. Несколько находятся в тяжелом состоянии, среди них – проводник. Пострадал и подросток, который получил переломы и черепно-мозговую травму. Одна из пострадавших скончалась при транспортировке в автомобиле скорой помощи.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового поезда, предположили в экстренных службах. Возбуждено уголовное дело.