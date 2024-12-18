Неисправность и минусовая погода могли стать причиной столкновения поездов под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Техническая неисправность в условиях низких температур могла стать причиной столкновения грузового состава с пассажирским поездом под Мурманском, сообщают оперативные службы ТАСС.

Столкновение могло произойти в результате бесконтрольного движения неисправного грузового поезда с рудой. Сотрудники состава могли потерять контроль над тормозами, добавил источник газеты "Известия".

Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию. Чтобы предотвратить дальнейшее движение, состав был зафиксирован пятью тормозными башмаками. Однако, несмотря на это, он начал движение.

Экстренные службы также допускают, что причиной ЧП могла стать ошибка машиниста одного из поездов, нарушение диспетчерского контроля, отказ и замерзание элементов тормозной системы, а также снижение сцепления между колесами вагонов и рельсами в результате появления наледи при низкой, почти достигающей минус 30 градусов, температуре в регионе.

Пассажирка Юлия рассказывала, что в поезде могли включить стоп-кран. Ее вагон оказался весь перекошен, поэтому забрать вещи не получилось. Женщина также видела, как кого-то уносили на носилках.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря на юге Мурманской области. В результате происшествия с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых.

По предварительным данным, при столкновении двух поездов пострадали восемь человек. Движение по железной дороге приостановлено, к месту ЧП отправлены восстановительные поезда.