ТАСС: число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 8

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Восемь человек пострадали при столкновении грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы.

По данным собеседника агентства, в пассажирском составе №11 Мурманск – Санкт-Петербург находились 326 человек.

О столкновении поездов на территории станции Княжая на юге Мурманской области стало известно вечером 18 декабря. В результате происшествия с рельс сошли 3 пассажирских вагона и различные грузовые вагоны.

По словам одной из пассажирок, поезд мог попасть в аварию из-за стоп-крана, который включили. Ее вагон оказался весь перекошен, поэтому забрать вещи не получилось. Сама пассажирка в момент аварии находилась в вагоне-ресторане и не пострадала.

Из-за ЧП движение на участке железной дороги было приостановлено. Туда направили восстановительные поезда и семь бригад скорой помощи.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства.

