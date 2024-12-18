18 декабря, 17:05Происшествия
Грузовой состав и пассажирский поезд столкнулись под Мурманском
"По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.
На место происшествия направилась Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.
Как рассказала пресс-служба Российских железных дорог, в результате аварии с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших выясняется. Всем пассажирам будет оказана необходимая помощь.
При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что при столкновении поездов пострадал как минимум один человек.
Кроме того, из-за случившегося движение на участке было приостановлено. Для ликвидации последствий схода туда направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
По словам губернатора региона Андрея Чибиса, к месту аварии выехали спасатели и три бригады скорой помощи.
"Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", – написал он в своем телеграм-канале.
По факту аварии прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее столкновение поезда с экскаватором произошло на перегоне Щелково – Соколовская Московской железной дороги. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом, уточнили в МЖД.
В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.
Несколько вагонов сошли с рельсов на Ярославском направлении МЖД