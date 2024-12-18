Грузовой состав и пассажирский поезд столкнулись под Мурманском

Видео: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Столкновение грузового состава с пассажирским поездом произошло под Мурманском. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

На место происшествия направилась Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова.

Как рассказала пресс-служба Российских железных дорог, в результате аварии с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны. Информация о пострадавших выясняется. Всем пассажирам будет оказана необходимая помощь.

При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточняет, что при столкновении поездов пострадал как минимум один человек.

Кроме того, из-за случившегося движение на участке было приостановлено. Для ликвидации последствий схода туда направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, к месту аварии выехали спасатели и три бригады скорой помощи.

"Все подробности произошедшего выясняются. Ситуацию взял на личный контроль", – написал он в своем телеграм-канале.

По факту аварии прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее столкновение поезда с экскаватором произошло на перегоне Щелково – Соколовская Московской железной дороги. Причиной аварии стал несанкционированный выезд спецтранспорта на ж/д переезд перед приближающимся поездом, уточнили в МЖД.

В результате инцидента пострадал водитель асфальтоукладчика. Как рассказали в полиции, в момент аварии он укладывал асфальт на переезде.

