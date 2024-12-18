Семь бригад скорой помощи выехали к месту ЧП с поездом под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Семь бригад скорой помощи выехали к месту происшествия с поездом в Мурманской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Также формируются резервные бригады, уточнил глава региона. Кроме того, по поручению Чибиса на место ЧП выехал глава Кандалакшского района Александр Самарин.

"Организуется подготовка мест размещения", – добавил губернатор Мурманской области.

Столкновение двух поездов произошло вечером 18 декабря. В результате с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, следовавшего сообщением Мурманск – Санкт-Петербург, и вагоны грузового состава. СМИ писали об одном пострадавшем.

Из-за ЧП движение на участке железной дороги было приостановлено. Для ликвидации последствий схода вагонов направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.