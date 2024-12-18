Очевидец Юлия: поезд под Мурманском мог попасть в аварию из-за стоп-крана

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

В пассажирском поезде, который попал в аварию в Мурманской области, могли включить стоп-кран. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на пассажирку состава Юлию.

"Сначала нам сказали, что кто-то нажал стоп-кран. В соседнем вагоне, куда мы зашли после столкновения, обвалены потолок и все двери", – сказала собеседница.

Ее вагон оказался весь перекошен, поэтому забрать вещи не получилось. Женщина также видела, как кого-то уносили на носилках. Сама пассажирка в момент аварии находилась в вагоне-ресторане и не пострадала.

Пассажирский поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря на юге Мурманской области. В результате происшествия с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых.

По предварительным данным, при столкновении двух поездов пострадали восемь человек. Движение по железной дороге приостановлено, к месту ЧП отправлены восстановительные поезда и бригады скорой помощи.