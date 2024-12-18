Глава Мурманской области Чибис прервал командировку из-за столкновения поездов

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прервал командировку в Москву из-за столкновения грузового состава с пассажирским поездом в регионе. Он срочно возвращается в область. Об этом Чибис заявил в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что из-за аварии к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф, а также создан оперативный штаб. Для пострадавших готовы места размещения.

Кроме того, в связи с происшествием Ространснадзор сформировал комиссию для проведения расследования. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП. Об этом рассказали в ведомстве РИА Новости.

Столкновение поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 14. некоторые находятся в тяжелом состоянии, среди них – проводник.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность в условиях низких температур. Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства. Возбуждено уголовное дело.