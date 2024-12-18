Один человек оказался зажат в вагоне после столкновения поездов в Мурманской области

Фото: телеграм-канал Baza

Один человек оказался зажат внутри вагона в результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

В связи с этим проводятся спасательные работы. Уточняется, что четыре человека из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе проводник. Врачи на месте оказывают необходимую помощь. По информации РЖД, пострадали 11 человек, МЧС сообщало о 14.

Пассажиры переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время он сможет продолжить движение, заявила пресс-служба РЖД.

"Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь", – добавила организация.

Кроме того, к месту ЧП отправлены четыре восстановительных поезда, а РЖД создали оперативный штаб.

Столкновение поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Движение на участке железной дороги приостановлено, туда отправлены восстановительные поезда.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность в условиях низких температур. Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию. При этом пассажирка состава Юлия рассказывала, что в поезде могли включить стоп-кран.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства. Возбуждено уголовное дело.