Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 14

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Число пострадавших при столкновении грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, состояние трех человек оценивается как тяжелое. По информации ТАСС, детей среди пострадавших, предположительно, нет.

Спасатели продолжают работы на месте аварии.

Столкновение поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Движение на участке железной дороги приостановлено, туда отправлены восстановительные поезда.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность в условиях низких температур. Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию. При этом пассажирка состава Юлия рассказывала, что в поезде могли включить стоп-кран.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства.

