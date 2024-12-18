РЖД назвали фейком видео столкновения поездов в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Появившаяся в телеграм-каналах видеозапись с якобы столкновением поездов в Мурманской области не имеет никакого отношения к происшествию 18 декабря 2024 года, пишет пресс-служба РЖД.



"Оно относится к событию, произошедшему в 2020 году", – добавили там и попросили СМИ проверять информацию перед публикацией.



Пассажирский поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых. Движение по железной дороге было приостановлено.

По предварительным данным, при столкновении пострадали 14 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

По версии оперативных служб, причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового поезда в условиях низких температур.

