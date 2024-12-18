Количество пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 10

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Количество пострадавших при столкновении грузового состава с пассажирским поездом под Мурманском увеличилось до десяти. Трое находятся в тяжелом состоянии, сообщают оперативные службы ТАСС.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря на юге Мурманской области. В результат с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Движение по железной дороге приостановлено, к месту ЧП отправлены восстановительные поезда.

Среди причин столкновения поездов рассматривали ошибку машиниста одного из поездов, нарушение диспетчерского контроля, отказ и замерзание элементов тормозной системы, а также снижение сцепления между колесами вагонов и рельсами в результате появления наледи при низкой, почти достигающей минус 30 градусов, температуре в регионе.

Также пассажирка состава Юлия рассказывала, что в поезде могли включить стоп-кран.

