Ребенок оказался в числе пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Фото: телеграм-канал Baza

В числе пострадавших при столкновении грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области есть ребенок. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она сообщила, что есть информация о пострадавшем подростке, который получил в результате происшествия переломы и черепно-мозговую травму.

"Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой", – написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Также на личный контроль оказание помощи пострадавшим взял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника Алексея Кузнецова.

По данным ведомства, пострадавших эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ. У двоих из них тяжелое состояние. На место ЧП отправлены дополнительные бригады скорой помощи, вертолет Ми-8 с 20 специалистами службы медицины катастроф на борту.

Столкновение поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 14. Несколько находятся в тяжелом состоянии, среди них – проводник.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность в условиях низких температур. Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства. Кроме того, в связи с происшествием Ространснадзор сформировал комиссию для проведения расследования. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прервал командировку в Москву. Возбуждено уголовное дело.