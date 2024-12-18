Женщина умерла после столкновения поездов под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Женщина, пострадавшая при столкновении двух поездов под Мурманском, умерла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пассажирка, по словам собеседника, скончалась при транспортировке в автомобиле скорой помощи. Смерть одного из пострадавших подтвердили в Минздраве. Там также уточнили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще шесть, включая подростка, – в состоянии средней степени тяжести.

Общее количество пострадавших, по данным Минздрава, составляет 11 человек. При этом в МЧС сообщали об увеличении этого числа до 14.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря. ЧП произошло на юге Мурманской области, с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых. Из-за этого было приостановлено движение по железной дороге.

Причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового поезда, предположили в экстренных службах. Возбуждено уголовное дело.

