Автомобилисты помогают в перевозке пострадавших при ЧП с поездами под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Мурманск сейчас"

Жители Кандалакшского района Мурманской области с личными автомобилями прибыли на место столкновения грузового состава с пассажирским поездом и помогают в перевозке пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

В отелях Кандалакши есть свободные номера для пассажиров поезда. Автобусы уже выехали к месту ЧП, чтобы доставить людей.

В ближайшее время состав сможет продолжить движение. Пассажиры переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. Их будут сопровождать медики. Врачи проведут повагонный осмотр пассажиров и окажут необходимую помощь, сообщает пресс-служба РЖД.

Также в Мурманской области запущена горячая линия по номеру 112, на которой можно задать вопросы по ЧП, заявил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Столкновение поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с грузовым составом произошло 18 декабря на юге Мурманской области. В результате с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 14. Несколько находятся в тяжелом состоянии, среди них – проводник. Пострадал и подросток, который получил переломы и черепно-мозговую травму.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать техническая неисправность в условиях низких температур. Допускается, что в грузовом поезде произошел сбой в работе приемного устройства, в результате чего оно перестало получать электроэнергию.

По факту столкновения поездов прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства. Кроме того, в связи с происшествием Ространснадзор сформировал комиссию для проведения расследования. Чибис прервал командировку в Москву и срочно выехал в регион. Возбуждено уголовное дело.