Два грузовых поезда столкнулись в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Два состава грузовых поездов столкнулись в Забайкальском крае. Более 40 вагонов сошли с рельсов. О происшествии сообщили в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, инцидент произошел около 01:30 по московскому времени на 6623 километре Забайкальской железной дороги, в районе перегона Бушулей – Жирекен. У одного поезда сошло с рельсов 35 вагонов, у другого – 7 вагонов, груженых углем.

При столкновении никто не пострадал. На место уже выехал восстановительный поезд, движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Отмечается, что угрозы экологической безопасности нет.

К месту ЧП также выехали Могочинский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуроры также организовали проверку о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее грузовой и пассажирский поезд столкнулись в Мурманской области. В результате с рельсов сошли несколько вагонов.

Причиной ЧП могла стать неисправность грузового поезда. Машиниста и помощника состава задержали в тот же день. Против них было возбуждено уголовное дело.

В больницах остаются 20 пострадавших в результате ЧП. При этом состояние 6 из них, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое.

Суд заключил под стражу машиниста грузового состава. Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".