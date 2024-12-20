Суд арестовал машиниста попавшего в аварию под Мурманском поезда

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Суд заключил под стражу машиниста грузового состава, который столкнулся с пассажирским поездом под Мурманском, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".

Инстанция приняла это решение с учетом позиции Кандалакшского транспортного прокурора.

Грузовой и пассажирский поезд столкнулись в Мурманской области вечером в среду, 18 декабря. В результате с рельсов сошли несколько вагонов.

Причиной ЧП могла стать неисправность грузового поезда. Машиниста и помощника состава задержали в тот же день. Против них было возбуждено уголовное дело.

В больницах остаются 20 пострадавших в результате ЧП. При этом состояние 6 из них, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.

