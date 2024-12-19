Состояние 10 пострадавших при столкновении поездов под Мурманском оценивается как тяжелое

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Состояние 10 пострадавших при столкновении поездов в Кандалакшском районе Мурманской области оценивается как тяжелое, среди них трое несовершеннолетних. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

Согласно оперативным данным, в мурманских больницах проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, среди них трое детей.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с 321 пассажиром столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В результате аварии с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Еще два пассажира скончались.

Причиной столкновения могло стать самопроизвольное движение неисправного грузового поезда. Машинист и помощник этого состава задержаны, возбуждено уголовное дело.