РЖД уточнили данные по числу пассажиров в поезде, попавшем в ЧП в Мурманской области

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В поезде № 11 Мурманск – Санкт-Петербург, столкнувшимся с вагонами грузового состава в Мурманской области, на момент ЧП находился 321 пассажир, уточнили РИА Новости в РЖД. Ранее речь шла о 326 пассажирах.

В результате происшествия пострадал 31 человек, в том числе 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии. 2 человека погибли.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

В РЖД также пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.