ТАСС: задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося c пассажирским под Мурманском

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Задержаны машинист и помощник грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом под Мурманском, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра", – сказал собеседник агентства.

Тем временем пассажирский поезд уже отправился далее по маршруту, сообщили в телеграм-канале РЖД. Из-за происшествия на ближайшей станции нет напряжения в контактной сети, поэтому на помощь прибыл тепловоз, который отбуксирует состав до ближайшей станции, откуда он продолжит движение самостоятельно.

Кроме того, от станции Сегежа планируется отправить резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту с остановками, предусмотренными расписанием пострадавшего поезда. Однако не исключены задержки в движении из Мурманска в Псков и Москву, а также из Москвы в Мурманск.

В это же время железнодорожники начали восстановительные работы на месте ЧП.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона, а также несколько грузовых.

Число пострадавших достигло 14 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших скончалась при транспортировке.

В экстренных службах предположили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность грузового состава. Возбуждено уголовное дело.

