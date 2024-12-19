Причиной ЧП в Заполярье могло стать самопроизвольное движение грузового состава

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Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В результате этого состав столкнулся с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с 321 пассажиром столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. В результате происшествия пострадал 31 человек, в том числе 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Двое человек погибли.

Ранее сообщалось, что причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

В РЖД также пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.