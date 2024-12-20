Минздрав РФ: 6 человек остаются в тяжелом состоянии после ЧП с поездами под Мурманском

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20 человек до сих пор находятся в медучреждениях после столкновения поездов под Мурманском, а состояние 6 из них, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Восемь человек, в том числе двое детей – в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек – в больницах Санкт-Петербурга, все в состоянии легкой степени тяжести", – уточнил он, добавив, что амбулаторную помощь получили 22 человека, включая троих детей.

Всего в результате ЧП с поездами под Мурманском пострадали 44 человека, а двое погибли.

Грузовой и пассажирский поезд столкнулись вечером 18 декабря. В результате с рельсов сошли 4 пассажирских вагона и 14 грузовых.

Причиной ЧП могла стать неисправность грузового поезда. По другой версии, причиной могло стать самопроизвольное движение грузового состава.

Машинист и помощник грузового поезда задержаны. Возбуждено уголовное дело. В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.

