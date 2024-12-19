Железнодорожное сообщение возобновили под Мурманском после ЧП с поездами

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области, где вечером 18 декабря столкнулись два поезда, восстановлено. Об этом РЖД сообщили в своем телеграм-канале.

Однако пропуск поездов некоторое время будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Восстановительные работы на путях тем временем продолжатся.

На восстановленном пути сначала проследовал состав с грузом руды, затем отправился пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург.

В результате ЧП с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. Пострадал 31 человек, в том числе 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Двое погибли.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Еще одной причиной могло стать его самопроизвольное движение.

Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело. В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.

