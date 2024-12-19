Поезд № 11 прибыл в Петербург после аварии в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург, попавший в аварию в Мурманской области, прибыл на Ладожский вокзал Петербурга, передает РИА Новости.

На перроне пассажиров встречают родственники и волонтеры РЖД. Также там дежурят медики, сотрудники МЧС и транспортной полиции.

Поезд сообщением Мурманск – Санкт-Петербург с 321 пассажиром столкнулся с грузовым составом 18 декабря. В итоге с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. В результате происшествия пострадал 31 человек, в том числе 5 детей. Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Двое человек погибли.

Ранее сообщалось, что причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Еще одной причиной могло стать самопроизвольное движение неисправного грузового состава.

Машинист и помощник этого состава уже задержаны. Возбуждено уголовное дело. В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.