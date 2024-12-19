Персонал попавшего в аварию под Мурманском поезда представят к наградам

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Руководитель РЖД Олег Белозеров распорядился наградить бригаду пассажирского поезда № 11, который столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Компания сообщила об этом в своем телеграм-канале.

Глава железных дорог отметил профессиональные и грамотные действия персонала поезда. Кроме того, он выступил с предложением отметить и пассажиров, которые помогали при эвакуации людей.

Поезда столкнулись вечером 18 декабря. В результате ЧП с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых. Пострадал 31 человек, в том числе 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Двое погибли.

Причиной аварии могла стать неисправность грузового поезда. Еще одной причиной могло стать его самопроизвольное движение.

Машинист и помощник этого состава задержаны. Возбуждено уголовное дело. В РЖД пообещали выплатить госпитализированным пострадавшим по 1 миллиону рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, выплатят по 500 тысяч рублей.