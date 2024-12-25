Автомобиль сбил водителя остановившейся машины на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобиль ГАЗ сбил водителя машины, остановившейся на МКАД в районе Коммунарского шоссе из-за технической неисправности, заявили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, от полученных травм пострадавший умер на месте.

В настоящее время надзорное ведомство проконтролирует расследование данного инцидента. После проверки будет принято решение о возбуждении дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ранее стало известно о затруднениях, которые возникли на внешней стороне 39 километра МКАД в результате ДТП. После аварии в районе Коммунарского шоссе движение осложнилось на протяжении 1,1 километра. Водителей попросили объезжать этот участок. Через некоторое время движение восстановили.

