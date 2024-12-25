Движение на МКАД затруднено в районе Коммунарского шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Движение оказалось затруднено на внешней стороне 39-го километра МКАД из-за ДТП. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас там работают оперативные службы, они выясняют детали случившегося.

Затруднения наблюдаются на протяжении 1,1 километра, уточнили в ведомстве. Водителей попросили объезжать этот участок.

Ранее движение было осложнено на улице 1905 года из-за ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла в районе дома 7с1. Движение затруднилось в сторону Шмитовского проезда.

До этого несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК).

