25 декабря, 07:14Происшествия
Движение на МКАД затруднено в районе Коммунарского шоссе из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Движение оказалось затруднено на внешней стороне 39-го километра МКАД из-за ДТП. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале столичного Дептранса.
Сейчас там работают оперативные службы, они выясняют детали случившегося.
Затруднения наблюдаются на протяжении 1,1 километра, уточнили в ведомстве. Водителей попросили объезжать этот участок.
Ранее движение было осложнено на улице 1905 года из-за ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла в районе дома 7с1. Движение затруднилось в сторону Шмитовского проезда.
До этого несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК).
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