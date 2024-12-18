Движение затруднено на улице 1905 года из-за ДТП с двумя автомобилями

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Движение затруднено на улице 1905 года в Москве из-за ДТП с участием двух автомобилей, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома 7с1. Движение затруднено в сторону Шмитовского проезда.

Сотрудники оперативных служб на месте выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Накануне один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге. На участке диаметра от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна. В результате ДТП один водитель получил травмы, предварительно, сработавшей подушкой безопасности.