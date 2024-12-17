17 декабря, 17:08Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП в Петербурге
Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"
Один человек пострадал в ДТП с участием шести автомобилей на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла во вторник, 17 декабря, в 12:30 на участке диаметра от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна. В результате ДТП один водитель получил травмы, предварительно, сработавшей подушкой безопасности.
"Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, степень тяжести вреда здоровью оценивается как легкая", – отметила пресс-служба.
Сообщается, что к этой аварии добавились еще две, в которых не было пострадавших. Сотрудники полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга проводят проверку по факту массового ДТП.
Ранее в Смоленске 10 человек, включая подростка, пострадали в ДТП с маршруткой и трактором. Как сообщила Госавтоинспекция, по предварительной информации, водитель маршрутки при повороте на улицу Нахимова не предоставил преимущество в движении трактору.
В результате ДТП пассажиры маршрутного такси обратились за медицинской помощью. Состояние всех пострадавших легкой и средней степени тяжести, пояснили в Минздраве.
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