Около десяти машин столкнулись на Васильевском острове в Петербурге

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Около десяти автомобилей столкнулись на Западном скоростном диаметре в районе намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, значительные повреждения получили несколько транспортных средств. Один человек пострадал.

Как уточнили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы", причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Один автомобиль резко остановился, после чего в него врезались другие машины.

По словам очевидцев, поток легковушек двигается медленно. Согласно информации сервиса "Яндекс Карты", в районе аварии образовался затор длиной почти в 3 километра. На месте работают экстренные службы.

Ранее один человек стал жертвой дорожной аварии с автобусом на дороге Санкт-Петербург – Ручьи. Автомобиль Opel Astra выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с автобусом ПАЗ, который осуществлял движение по маршруту № 677 Сосновый бор – Котельский. В автобусе пострадали четыре человека, один из них 12-летний ребенок.

