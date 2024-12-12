Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на МСД в районе дома 8 по улице Березовая аллея, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Городские оперативные службы уже работают на месте происшествия. Как уточнили в транспортном ведомстве, они установят обстоятельства ЧП. Однако информация о пострадавших еще не известна.

В результате аварии движение на участке затруднено, в связи с чем Дептранс призвал водителей выбирать пути объезда.

Тем временем ДТП произошло в центре Москвы. На улице Воздвиженке столкнулись автомобиль и электробус. Авария произошла в районе дома 4/7с1 из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате аварии на Воздвиженке погиб водитель иномарки. Он скончался от полученных травм на месте ЧП. Кроме того, пострадавшими числятся три пассажира общественного транспорта, у них зафиксировали травмы различной степени.