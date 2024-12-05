Велокурьер погиб после столкновения с коллегой на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два курьера на электровелосипеде столкнулись на Чермянской улице, после чего один из них скончался, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 39-летний курьер выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и произошла авария с его коллегой. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Однако травмы от ДТП оказались несовместимы с жизнью.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Нарушение другим участником дорожного движения правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Свою вину он признал.

К данному моменту уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердила прокуратура СВАО, направлено в суд, заключили в пресс-службе.

Ранее другой курьер на электровелосипеде наехал на женщину с коляской на тротуаре на улице Молдагуловой. В результате мальчик 2024 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

До этого 65-летнюю женщину сбил 21-летний самокатчик, когда она выходила из транспорта в Санкт-Петербурге. После ДТП у пострадавшей врачи диагностировали множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах. Из-за инцидента женщина не могла работать в течение 6 месяцев. Суд обязал самокатчика выплатить ей почти 1,4 миллиона рублей.