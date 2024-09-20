Петербурженка отсудила почти 1,4 млн рублей у сбившего ее самокатчика

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Суд обязал самокатчика в Санкт-Петербурге выплатить почти 1,4 миллиона рублей женщине, которую он сбил прошлым летом. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале местной прокуратуры.

Происшествие случилось в конце июля 2023 года на остановке на Южном шоссе. 65-летнюю женщину сбил 21-летний самокатчик, когда она выходила из транспорта. В результате у пострадавшей врачи диагностировали множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах. После инцидента женщина не могла работать в течение 6 месяцев.

Следователи завели в отношении самокатчика дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд принял решение о необходимости выплаты компенсации пострадавшей в размере 900 тысяч рублей. Также фигурант обязан возместить ей утраченный заработок на сумму 497 тысяч рублей.

Ранее кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним. Подростков сфотографировал очевидец, который после пожаловался в службу поддержки и предоставил фото.

В компании пояснили, что по номеру на самокате и времени фото специалисты установили поездку и выставили штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

