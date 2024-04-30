Девушка на электросамокате сбила ребенка на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку на Фестивальной улице в Москве, после чего уехала. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, несовершеннолетнюю госпитализировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура САО контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Прокуратура Москвы напомнила жителям, что во время поездки на велосипеде или самокате нужно соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и дистанцию, а также не отвлекаться от управления.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пешеходных зонах до восьми километров в час. Он считает, что это изменение может снизить показатели аварийности.