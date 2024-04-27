Москвичам рассказали, что делать во время поездки на электросамокате в дождь

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Инструкцию на случай, если во время поездки на электросамокате начался дождь, опубликовал в телеграм-канале Дептранс Москвы.

Первым делом в ведомстве рекомендовали снизить скорость движения. Передвигаясь на электросамокате в дождь, водителю следует быть осторожным, избегать резких поворотов и объезжать лужи. По возможности электросамокатчикам рекомендовали найти ближайшую парковку и завершить поездку. Если парковки рядом нет, можно поставить поездку на паузу и переждать дождь в безопасном месте.

На Едином транспортном портале при управлении электросамокатом рекомендовали разгоняться постепенно, тормозить заранее, а также использовать фонарь, чтобы оставаться заметным для других участников движения.

"Не пользуйтесь телефоном и наушниками во время поездки. Из-за них можно не заметить пешеходов, велосипедистов или автомобилистов и столкнуться с ними", – говорится в сообщении.

Водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) также советовали уступать дорогу пешеходам, не прибегать к резкому обгону и использовать звуковой сигнал только в экстренных ситуациях. При управлении электросамокатом также рекомендуется не совершать трюков.

Маршрут поездки на электросамокате следует планировать с учетом особенностей городской инфраструктуры. Передвигаться необходимо только по велодорожкам или широким тротуарам. Узких тротуаров и мест большого скопления людей водителям рекомендовали избегать.

Ранее в список медленных зон для СИМ в Москве включили еще 20 улиц. Новый скоростной режим будет действовать с понедельника по среду с 20:00 до 03:00, а также с четверга по воскресенье с 18:00 до 03:00. В указанные периоды скорость движения СИМ будет ограничиваться 10 километрами в час.

