Депутат Колунов предложил ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах до 8 км/ч

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Депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в зонах движения пешеходов до 8 километров в час, пишет RT.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 2 647 ДТП с участием СИМ, в результате которых погиб 31 человек. Среди них – трое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ранения получили 2 723 человека, в числе которых 919 детей не старше 16 лет.

По словам Колунова, изменение правил дорожного движения поможет снизить показатели аварийности. На тротуарах и пешеходных дорожках планируется ограничить скорость СИМ до 8 километров в час, что соответствует средней скорости бега человека.

До этого депутат предлагал ограничить скорость до 5 километров в час. Однако, обсудив инициативы с жителями, решил внести корректировки, подчеркнул он. При скорости 8 километров в час пешеходы будут успевать среагировать в случае экстренных ситуаций. Указанные изменения сократят число ДТП и количество пострадавших лиц, заключил Колунов.

Ранее юрист Иван Соловьев предложил запретить управлять электросамокатами несовершеннолетним. По словам Соловьева, доступность электросамокатов и растущие технические возможности создают все больше угроз для жизни и здоровья подростков.