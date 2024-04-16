В Госдуму внесен проект о штрафах для пользователей электросамокатов

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В Госдуму внесли проект о штрафах для пользователей электросамокатов. Меры административного характера распространяются и на случаи управления другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также на велосипедистов, рассказал сенатор Артем Шейкин. Его слова приводит ТАСС.

Шейкин совместно с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом и сенаторами Ириной Рукавишниковой и Владимиром Полетаевым внес инициативу на рассмотрение.

"Предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования – до 30 тысяч рублей, за превышение скорости при использовании СИМ – до 5 тысяч рублей", – уточнил сенатор.

Также авторы проекта предлагают назначать штраф в размере до 3 тысяч рублей за езду на электросамокате одновременно нескольких человек, а за перевозку детей – до 5 тысяч рублей. В случае оставления места ДТП нарушитель должен будет выплатить до 5 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за необходимость принятия мер для предотвращения аварий с участием электросамокатов.

Он напомнил, что с 1 марта 2023 года действуют ПДД для этого вида транспорта, однако ответственности за их нарушение нет. Регионы просят внести изменения в КоАП РФ, чтобы на улицах стало безопаснее, объяснил Володин.

