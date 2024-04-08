Врач Саакян рассказал, как снизить риск травм при поездках на электросамокате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снизить риск получения травм при поездках на электросамокате можно, соблюдая ПДД. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил травматолог и ортопед Артур Саакян.

"Есть основные правила езды на таких устройствах. Мы все часто видим, как двое сразу встают на самокат. Это категорически запрещено. Основное количество травм бывает именно при несоблюдении правил езды на самокатах", – сказал врач.

При этом универсальных советов, как избежать травм при падении с самокатов, нет, отметил Саакян. Он рассказал, что чаще всего люди при падении получают ушибы, ссадины и переломы.

Обезопасить себя от повреждений можно с помощью экипировки. Более того, при управлении СИМ следует соблюдать скорость и уметь вовремя остановиться.

Ранее в Москве привлекли к ответственности пятерых подростков за езду на одном электросамокате. Несовершеннолетних заметили на улице Татьянин Парк. С ними и их родителями провели профилактические беседы о правилах передвижения на электросамокатах.

