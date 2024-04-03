Число поддерживающих ограничения для водителей СИМ выросло в РФ до 59% за год

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Число россиян, которые поддерживают введение ограничений для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), за год выросло до 59%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы, участие в котором приняли 1,6 тысячи человек.

Опрос показал, что за ограничения выступают больше женщин (66%), чем мужчин (52%).

"Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц – за регулирование", – говорится в сообщении.

В числе ограничений, которые россияне поддерживают, оказались введение предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и обязательное обучение с выдачей удостоверения.

Ранее в сервисе кикшеринга Whoosh сообщили, что заклеивание номеров на электросамокатах не поможет нарушителям ПДД избежать ответственности. В компании уточнили, что каждая поездка в сервисе отслеживается онлайн. Сотрудники видят траекторию пользователя, его скорость, маршрут, могут даже проанализировать стиль вождения.

