03 апреля, 13:05Транспорт
ГИБДД в столице оформила протоколы на пятерых подростков за езду на одном электросамокате
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности несовершеннолетних, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
Уточняется, что в интернете появился видеоролик, на котором по улице Татьянин Парк одновременно пять человек двигались на прокатном электросамокате. Нарушители были установлены и привлечены к административной ответственности.
"После проверки документов выяснили, что на самокате передвигались пятеро несовершеннолетних. С ними и их родителями провели профилактические беседы о правилах передвижения на электросамокатах", – прокомментировали в Госавтоинспекции.
Отмечается, что в отношении нарушителей составили ряд административных материалов, которые направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал о новых правилах пользования электросамокатами в 2024 году. Операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей.
Подростков привлекли к ответственности за езду впятером на одном электросамокате