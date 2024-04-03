ГИБДД в столице оформила протоколы на пятерых подростков за езду на одном электросамокате

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности несовершеннолетних, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что в интернете появился видеоролик, на котором по улице Татьянин Парк одновременно пять человек двигались на прокатном электросамокате. Нарушители были установлены и привлечены к административной ответственности.

"После проверки документов выяснили, что на самокате передвигались пятеро несовершеннолетних. С ними и их родителями провели профилактические беседы о правилах передвижения на электросамокатах", – прокомментировали в Госавтоинспекции.

Отмечается, что в отношении нарушителей составили ряд административных материалов, которые направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал о новых правилах пользования электросамокатами в 2024 году. Операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей.

