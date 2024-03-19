К сезону готовы: какие правила аренды действуют для электросамокатов в 2024 году

В Москве продолжается активная подготовка к сезону проката электросамокатов. Годом ранее они получили официальный статус "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Пользователей таких устройств обязали соблюдать определенные правила дорожного движения. Сегодня же рассматривается возможность конкретизировать в КоАП РФ для них наказания за нарушения ПДД. Рассказываем подробности.



Технические нововведения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве прокат самокатов традиционно стартует, когда на улице устанавливается стабильная плюсовая температура, сходит снег и перестает образовываться гололед. В новом сезоне пользователей данного средства передвижения может ждать целый ряд изменений, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Например, операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей. Это позволит выявлять тех, кто ездит не по правилам, и блокировать таких пользователей.

Кроме того, некоторые операторы аренды электросамокатов работают над дополнительными технологиями, чтобы сделать поездки комфортнее и безопаснее. "Уже заканчиваем тестировать технологию, которая позволит определять поездки вдвоем и препятствовать им, так как мы уже много раз говорили, что это небезопасный способ использования самокатов... В самом ближайшем будущем наш транспорт научится определять такие нарушения", – рассказал телеканалу Москва 24 пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Еще одна проблема – идентификация нарушителей, пользующихся СИМ. Для ее решения сервис Whoosh в этом сезоне выведет на столичные улицы обновленную версию самокатов, оснащенных большими индивидуальными номерами. Распознавать по камерам их будет так же легко, как и у машин, подчеркнули в компании. В свою очередь, сервис Urent ранее запустил специальную линию поддержки, где каждый может сообщить о нарушениях с использованием самоката. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала пресс-секретарь компании Алена Сухаревская.





Алена Сухаревская пресс-секретарь сервиса кикшеринга Urent Если кто-то увидел человека, катающегося вдвоем, либо городские камеры зафиксировали это нарушение, мы эту информацию получаем, выявляем пользователя и применяем санкции: отправляем предупреждение. Если таких нарушений больше, они могут конвертироваться во временную или пожизненную блокировку.

Вместе с тем сервис "Яндекс Go" в прошлом году запустил в столице школу вождения электросамокатов, где горожане, например, могли узнать о новых правилах дорожного движения для СИМ.



А что с ПДД?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы поездки были безопасными для всех участников движения, с марта 2023 года в России действуют поправки в ПДД, касающиеся в том числе и самокатчиков. Вот некоторые из них.

Для электросамокатов, моноколес, сeгвеев ввели новый термин – "средство индивидуальной мобильности" и приравняли их к транспорту.

Ограничили скорость для СИМ до 25 километров в час. В жилых зонах – до 20 километров в час.

Пользователям запретили выезжать на автомагистрали и в зону действия знака "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

Детям 7–14 лет разрешили ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам. Тем, кто младше, можно использовать электротранспорт только в сопровождении взрослых. Водители СИМ старше 14 лет имеют те же права, что и совершеннолетние.

За несоблюдение ПДД пользователи средств индивидуальной мобильности рискуют получить штраф. Отдельно прописанной ответственности, касающейся именно этой категории граждан, в Кодексе об административных правонарушениях нет. Однако ситуация может измениться в новом сезоне. В конце февраля Московская городская дума внесла в Госдуму проект закона о штрафных санкциях за нарушение правил дорожного движения непосредственно для пользователей СИМ. Например, в КоАП для них могут появиться следующие правки.

Штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей за оставление пользователем СИМ места аварии.

Штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в наркотическом или алкогольном опьянении либо под влиянием психотропных веществ.

В Мосгордуме рассчитывают, что принятие этих поправок будет стимулировать пользователей СИМ соблюдать ПДД, ответственнее относиться к такому средству передвижения и в результате снизит количество аварий.

