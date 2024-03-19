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19 марта, 18:41

Транспорт

К сезону готовы: какие правила аренды действуют для электросамокатов в 2024 году

В Москве продолжается активная подготовка к сезону проката электросамокатов. Годом ранее они получили официальный статус "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Пользователей таких устройств обязали соблюдать определенные правила дорожного движения. Сегодня же рассматривается возможность конкретизировать в КоАП РФ для них наказания за нарушения ПДД. Рассказываем подробности.

Технические нововведения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве прокат самокатов традиционно стартует, когда на улице устанавливается стабильная плюсовая температура, сходит снег и перестает образовываться гололед. В новом сезоне пользователей данного средства передвижения может ждать целый ряд изменений, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Например, операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей. Это позволит выявлять тех, кто ездит не по правилам, и блокировать таких пользователей.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Кроме того, некоторые операторы аренды электросамокатов работают над дополнительными технологиями, чтобы сделать поездки комфортнее и безопаснее. "Уже заканчиваем тестировать технологию, которая позволит определять поездки вдвоем и препятствовать им, так как мы уже много раз говорили, что это небезопасный способ использования самокатов... В самом ближайшем будущем наш транспорт научится определять такие нарушения", – рассказал телеканалу Москва 24 пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Еще одна проблема – идентификация нарушителей, пользующихся СИМ. Для ее решения сервис Whoosh в этом сезоне выведет на столичные улицы обновленную версию самокатов, оснащенных большими индивидуальными номерами. Распознавать по камерам их будет так же легко, как и у машин, подчеркнули в компании. В свою очередь, сервис Urent ранее запустил специальную линию поддержки, где каждый может сообщить о нарушениях с использованием самоката. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала пресс-секретарь компании Алена Сухаревская.

Если кто-то увидел человека, катающегося вдвоем, либо городские камеры зафиксировали это нарушение, мы эту информацию получаем, выявляем пользователя и применяем санкции: отправляем предупреждение. Если таких нарушений больше, они могут конвертироваться во временную или пожизненную блокировку.
Алена Сухаревская
пресс-секретарь сервиса кикшеринга Urent

Вместе с тем сервис "Яндекс Go" в прошлом году запустил в столице школу вождения электросамокатов, где горожане, например, могли узнать о новых правилах дорожного движения для СИМ.

А что с ПДД?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы поездки были безопасными для всех участников движения, с марта 2023 года в России действуют поправки в ПДД, касающиеся в том числе и самокатчиков. Вот некоторые из них.

  • Для электросамокатов, моноколес, сeгвеев ввели новый термин – "средство индивидуальной мобильности" и приравняли их к транспорту.
  • Ограничили скорость для СИМ до 25 километров в час. В жилых зонах – до 20 километров в час.
  • Пользователям запретили выезжать на автомагистрали и в зону действия знака "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".
  • Детям 7–14 лет разрешили ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам. Тем, кто младше, можно использовать электротранспорт только в сопровождении взрослых. Водители СИМ старше 14 лет имеют те же права, что и совершеннолетние.

За несоблюдение ПДД пользователи средств индивидуальной мобильности рискуют получить штраф. Отдельно прописанной ответственности, касающейся именно этой категории граждан, в Кодексе об административных правонарушениях нет. Однако ситуация может измениться в новом сезоне. В конце февраля Московская городская дума внесла в Госдуму проект закона о штрафных санкциях за нарушение правил дорожного движения непосредственно для пользователей СИМ. Например, в КоАП для них могут появиться следующие правки.

  • Штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей за оставление пользователем СИМ места аварии.
  • Штраф в размере 30 тысяч рублей за езду в наркотическом или алкогольном опьянении либо под влиянием психотропных веществ.

В Мосгордуме рассчитывают, что принятие этих поправок будет стимулировать пользователей СИМ соблюдать ПДД, ответственнее относиться к такому средству передвижения и в результате снизит количество аварий.

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