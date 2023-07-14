В Москве появилась новая школа вождения самокатов

Фото: "Яндекс Go"

В Москве запустили школу вождения самокатов. На занятиях эксперты по безопасности "Яндекс Go" расскажут о правилах дорожного движения на самокатах и общей культуре вождения в городе, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, после теоретической части посетителям предложат выполнить практические задания – например, проехать на самокате через лежачих полицейских и "змейку".

"Эти упражнения созданы специально для того, чтобы пользователи самокатов научились городской езде и чувствовали себя увереннее на улицах, дорогах и в парках города. Занятия проходят в защитных шлемах, на специальной огороженной площадке, оборудованной с учетом инфраструктуры города. Если правильно выполнить все задания, можно получить призы от сервиса", – говорится в сообщении.



Пройти обучение в школе может любой желающий без предварительной записи старше 18 лет. Занятия будут проходить в парке "Сокольники" до конца лета по выходным – с 16 до 22 часов.

Отмечается, что в планах компании открыть подобные школы в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре.

Ранее сообщалось, что пользователи "Яндекс Go" смогут участвовать в благотворительности, катаясь на самокатах. Для этого достаточно включить округление чеков в разделе "Помощь рядом". Округление стоимости поездок на самокате происходит автоматически до числа, кратного 10, 50 или 100 на выбор пользователя. Например, если поездка стоила 215 рублей, то она округляется до 220 рублей.