Фото: пресс-служба "Яндекс Go"

"Яндекс Go" увеличил парк электросамокатов в Москве до 20 тысяч, сообщает пресс-служба кикшеринга. Теперь москвичам в новом сезоне доступна модель самоката Ninebot Max Plus 2023 года, которая оборудована в соответствии с новыми правилами дорожного движения (ПДД).

"Тарифы поездок останутся прежними – "Фикс" и "Поминутный". В последнем стоимость составит 50 рублей за бронь и от 7 рублей в минуту. Для частых поездок выгоднее подключить абонемент за 399 рублей в месяц. С ним бронь и первые 15 минут ожидания в поездке будут бесплатными. Подписчикам "Яндекс Плюса" сервис вернет 5% от стоимости поездки баллами", – говорится в сообщении.

Чтобы поездки были безопаснее, в этом сезоне устройства оснастили IoT-трекерами собственной разработки. Они быстрее и точнее определяют местоположение самоката и помогают автоматически и плавно снижать скорость в зонах, где много людей.

Перед первой поездкой "Яндекс Go" показывает инструкцию, как управлять самокатом и ездить безопасно. Сервис построит маршруты специально для самокатов с учетом проезда по велосипедным дорожкам и тротуарам, чтобы избежать лестниц и бордюров. А перед началом движения голосовой помощник Алиса напомнит, что нельзя слушать музыку в наушниках во время движения, а на переходе лучше сойти с самоката и перевезти его, держа за руль.

Держатели для телефона на самокатах оборудовали фиксатором, чтобы дополнительно уберечь смартфон от падения. Есть и беспроводная зарядка, чтобы можно было подзарядить гаджет прямо в пути.

С одного аккаунта можно забронировать до трех самокатов одновременно, нажав на кнопку "Еще один самокат" или отсканировать QR-код на его корпусе.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал шестой сезон проката электросамокатов. Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО.

В прошлом году москвичи совершили на электросамокатах рекордные 26,3 миллиона поездок, что втрое больше, чем в 2021 году.

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