Шестой сезон проката электросамокатов стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве стартовал шестой сезон проката электросамокатов, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, двухколесный транспорт на аккумуляторах доступен для аренды в многочисленных сервисах. В начале сезона на московских улицах появится 40 тысяч электросамокатов. Учитывая большой спрос, операторы планируют увеличить эту цифру на 20 тысяч, до 60 тысяч единиц. Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО.

В прошлом году москвичи совершили на электросамокатах рекордные 26,3 миллиона поездок, что втрое больше, чем в 2021 году. Ликсутов рассказал, что в 80% случаев самокаты арендовали для поездок до офиса, места учебы, парка или торгового центра.

Заммэра сообщил, что Сергей Собянин поручил продолжать развитие сервиса. В связи с этим операторы планируют расширить зону аренды в ТиНАО. Также для удобства пользователей установят 9 тысяч дополнительных велопарковок.

"Мы продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", – подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что инфраструктура для этого вида транспорта сегодня насчитывает более 6 тысяч парковок: по 3 тысячи установил город и операторы сервисов аренды. В новом сезоне невостребованные парковки перенесут в популярные места, но так, чтобы они не мешали пешеходам. Еще 9 тысяч велопарковок появятся возле новых станций метро, транспортных пересадочных узлов, крупных жилых комплексов и на набережных.

Также город продолжит развивать сеть временных велополос и реализацию масштабного проекта "Зеленое кольцо". Планируется ввести новые медленные зоны. Речь идет об участках в парках, скверах и на оживленных улицах, где скорость электросамокатов, которые берут в аренду, автоматически снижается до 5–15 километров в час.

На сегодняшний день в Москве уже 190 таких зон, 50 из них расположены в жилых кварталах. На этих участках зафиксировано отсутствие аварий и заметное снижение жалоб от жителей, связанных с быстрой ездой на самокатах.

Чтобы повысить безопасность передвижения на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, 1 марта на базе ЦОДД открыли специальный ситуационный центр. Его сотрудники следят за порядком в городе вместе с операторами сервисов аренды.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники.

Теперь они будут внесены в ПДД как транспортные средства, ездить на них разрешат со скоростью не более 25 километров в час. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

Электросамокаты внесли в правила дорожного движения

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