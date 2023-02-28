Россиянам рассказали о новых ПДД и других изменениях с марта 2023 года

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С марта 2023 года в России вступит в силу ряд важных нововведений. В частности, они коснутся мер социальной поддержки, правил дорожного движения и продажи животных.

Поддержка новых регионов

С 1 марта жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии, пособия и льготы по российскому законодательству. Выплачивать и индексировать их будут так же, как и в других регионах страны. Кроме того, появится возможность получать единое пособие нуждающимся семьям с детьми.

Также жителям новых регионов будет гарантирована бесплатная медицинская помощь и образование. В частности, ученики получат за счет государства горячее питание и учебники, студентам положены стипендии и льготы.

Правила для электросамокатов

С 1 марта вступят в силу новые правила для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Теперь они будут внесены в ПДД как транспортные средства, ездить на них разрешат со скоростью не более 25 километров в час. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

После внесения в ПДД владельцы такой техники начнут нести ответственность за нарушения правил. Движение устройств отрегулируют с помощью специальных знаков.

Также с 1 марта меняются правила освидетельствования нетрезвых водителей. Теперь все процедуры можно проводить либо под видеосъемку, либо в присутствии как минимум двух понятных. Первый способ уже есть в КоАП, но его не было в действующем порядке тестирования водителя на опьянение. Новый документ закрыл этот пробел.

Кроме того, с 1 марта в России появится новый сигнал светофора – стрелка белого цвета с силуэтом пешехода. Она подскажет водителю, что за поворотом по направлению движения есть переход. Также с 1 марта электромобилям разрешат бесплатно ездить по платным федеральным трассам. Эксперимент рассчитан до конца 2023 года.

Работа в такси

С первого дня весны в России запретят работать водителями такси и общественного транспорта гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления. В частности, это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж и разбой. В списке также сексуальные преступления и нарушения общественной безопасности и конституционного строя.

Закон коснется не только россиян. Те же правила распространяются на граждан из стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Общественный транспорт

С 1 марта в Москве возобновится акция по возврату средств при оплате проезда по биометрии или смартфоном по карте "Мир". Она будет действовать в метро, на МЦК, МЦД и всех видах наземного транспорта. После оплаты на счет через несколько часов вернутся 10 рублей.

Акция продлится до 30 июня.

Кроме того, с 1 марта по 31 августа закроют Рижский вокзал. За это время там модернизируют инфраструктуру для работы МЦД. При этом одноименная станция МЦД-2 продолжит работу в прежнем режиме. Электрички Рижского направления будут следовать до станции Стрешнево и к Курскому вокзалу.

Торговля сигаретами и вейпами

Также с 1 марта акциз на сигареты в России поднимется и будет равен не менее 3 536 рублям за тысячу штук. На килограмм табака он составит около 8 669 рублей. Кроме того, вырастет акциз на жидкости для вейпов – до 20 рублей за 1 миллилитр. Самих приборов новые меры не касаются.

В законе прописано дальнейшее увеличение акцизов вплоть до 2025 года.

Продажа лекарств

С 1 марта в экспериментальном режиме запустят онлайн-продажу рецептурных лекарств. Пока это коснется только Москвы, Подмосковья и Белгородской области. Эксперимент завершится 1 марта 2026 года, и если он будет признан удачным, онлайн-торговля препаратами может появиться и в других регионах.

Продажа животных

С 1 марта правительство начнет утверждать требования к местам торговли домашними животными. До принятия закона их могли держать в тесноте, без еды, воды и надлежащего ухода, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Новые меры защитят животных от жестокого обращения в зоомагазинах.

Покупка оружия

С 30 марта подозреваемые или обвиняемые в умышленном преступлении не смогут получить лицензию на приобретение, пользование и коллекционирование оружия. Эта же мера коснется лиц, по которым после проверки есть заключение об опасности нарушений прав и свобод граждан, угрозы государственной и общественной безопасности.

При этом у соискателя лицензии остается право обжаловать решение в суде.



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