Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рижский вокзал в Москве закроют на полгода с 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОАО "РЖД".

В сервисе путешествий "Туту" отмечено, что Рижский вокзал будет закрыт с 1 марта до 31 августа 2023 года.

В зависимости от дня недели на вокзал в среднем прибывают и отправляются порядка 10–12 электричек, включая экспресс-поезд "Ласточка", который следует до станции Муравьево.

В пресс-службе ОАО "РЖД" отметили, что экспрессы "Ласточка" Москва – Ржев – Муравьево будут курсировать от и до Курского вокзала. Часть обычных электропоездов сократят от и до станции Стрешнево. Кроме того, некоторые электрички перенаправят на Курский вокзал.

Кроме того, несколько поездов будут следовать от и до станции Царицыно через Курский вокзал, также одна дневная электричка выходного дня будет следовать в Румянцево из Нахабино.

Поезд Дедовск – Москва будет отправляться в 07:36, а электропоезд Москва-Рижская – Волоколамск – в 09:05.

"При этом поезд Серпухов – Дедовск продлевается до станции Волоколамск", – отметили в пресс-службе сервиса путешествий "Туту".

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17–19 и 23–25 февраля в связи с реконструкцией станции МЦД-1 Лианозово, где уже началось возведение новой платформы.



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