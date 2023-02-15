Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится 17–19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила об изменениях расписания движения поездов Савеловского и Белорусского направлений.

"Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17–19 и 23–25 февраля в связи с реконструкцией станции МЦД-1 Лианозово, где уже началось возведение новой платформы", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в период ограничений проведут подготовительные работы для строительства южного вестибюля станции. Кроме того, специалисты будут устанавливать новые опоры контактной сети.

Как уточняется, в период с 17 по 19 февраля технологические окна будут назначены преимущественно в ночные часы. С 23 по 25 февраля ограничения будут вводиться с 17:00 в течение двух суток.

В пресс-службе МЖД уточнили, что корректировки внесены в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Отдельно отмечается, что на перегоне Бескудниково – Марк на время работ движение будет доступно только по одному пути, в реверсивном режиме.

Пассажиров призвали заранее изучить изменения в расписании. Они будут отражены на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Накануне "Аэроэкспресс" сообщил об отмене части поездов 18 и 19 февраля в связи с проведением плановых работ на железной дороге.



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