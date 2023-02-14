11:41Транспорт
Часть аэроэкспрессов до Внуково отменят 18 и 19 февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Часть поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Внуково отменят 18 и 19 февраля в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
"18 и 19 февраля будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково – часть рейсов будут отменены", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Северном и Южном железнодорожных терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево начала работать Система биометрической оплаты билетов.
До 16 февраля поездку в "Аэроэкспрессе" в вагоне стандартного класса по биометрии можно совершить на 50 рублей дешевле.
Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево
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