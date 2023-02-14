Часть аэроэкспрессов до Внуково отменят 18 и 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Часть поездов "Аэроэкспресс" до аэропорта Внуково отменят 18 и 19 февраля в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"18 и 19 февраля будет скорректирован график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково – часть рейсов будут отменены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северном и Южном железнодорожных терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево начала работать Система биометрической оплаты билетов.

До 16 февраля поездку в "Аэроэкспрессе" в вагоне стандартного класса по биометрии можно совершить на 50 рублей дешевле.



Система биометрической оплаты начала работать в терминалах "Аэроэкспресса" в Шереметьево

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